La bimba di 10 anni morta a scuola: oggi l’incarico per l’autopsia

PALERMO – Sarà conferito oggi l’ncarico per l’autopsia sul corpo della piccola Marta Episcopo. La bimba di 10 anni è morta due giorni fa all’interno della scuola Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo a Palermo.

Si è sentita male mentre faceva educazione fisica insieme ai compagni, accasciandosi per terra.

La salma della bimba si trova all’istituto di medicina legale del Policlinico. Bisogna accertare le cause del decesso edescludere la possibilità che la piccola Marta soffrisse di patologie pregresse non diagnosticate.

Genitori e parenti della bimba, sentiti dai carabinieri, hanno detto che Marta stava bene e non c’rano stati segnali che avrebbero potuto suscitare allarme.

Nulla che facesse presagire la tragedia avvenuta all’interno della scuola.

Sarà il medico legale incaricato dal pubblico ministero Vincenzo Amico a rispondere ai tanti interrogativi ancora aperti.

Intanto, dopo la chiusura per un giorno di lutto nella giornata di giovedì 26 novembre, stamattina alla ripresa delle lezioni gli alunni e i docenti della scuola media Vittorio Emanuele Orlando si sono radunati nel piazzale antistante la palestra dove è accaduto l’incidente alla piccola Marta per un momento di preghiera e un minuto di silenzio. Al termine del raccoglimento gli studenti hanno liberato in cielo centinaia di palloncini bianchi.