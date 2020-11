Lite tra due uomini, intervengono i carabinieri che vengono però aggrediti

CATANIA – I Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato un 38enne per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e inoltre denunciato un 37enne per lesioni personali. Militari dell’Arma erano intervenuti dopo una segnalazione al 112 per una violenta lite tra due uomini in piazza.

Appena arrivati i carabinieri sono stati aggrediti dal 38enne, senza mascherina e volto insanguinato, e alterato dall’assunzione di alcool, colpendoli con calci e pugni e urlando: “non servite a nulla!…io faccio parte di un clan mafioso di Adrano!…ora ve la faccio finire male!…ora vi mando tutti in ospedale!…appena mi liberate vi ammazzo a tutti quanti”.

Dopo una violenta colluttazione militari sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo e poi hanno ricostruito che poco prima, durante una lite, il 38enne era stato colpito al volto dal 37enne, che e’ l’ex marito dell’attuale compagna dell’arrestato. Il 38enne e’ stato accompagnato all’ospedale San Marco di Catania dove i medici del pronto soccorso gli hanno diagnosticato un “trauma facciale con ematomi al viso”, giudicato guaribile in 30 giorni. (ANSA).