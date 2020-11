Lutto nel mondo della politica a Siracusa: addio ad Armando Foti

“Vicinanza alla famiglia” viene espressa dal sindaco Francesco Italia, per la morte di Armando Foti. “Se n’è andato – continua il sindaco – un protagonista delle vita politica siracusana, un uomo che non ha cessato fino alla fine di impegnarsi sebbene da tempo ormai non ricoprisse incarichi pubblici. Soprattutto all’ex Provincia regionale, come presidente, assessore o semplice consigliere, è stato a lungo tra gli artefici di scelte importanti per il nostro territorio. Esprimo le condoglianze alla famiglia anche a nome della Giunta e di tutta la città”. Foti aveva 78 anni ed era fratello dell’ex deputato Gino Foti.