“Non comprate da Amazon, sostenete il piccolo commercio catanese”

CATANIA – In una nota il segretario confederale della Cidec Lorenzo Costanzo, afferma “che la città è commercialmente in ginocchio, la grave crisi economica ha messo la categoria dei piccoli negozi al collasso, il periodo di emergenza Covid è stato devastante! Ha enormemente contribuito la mancata presenza dei turisti e dei clienti abituali, con conseguenti esigui incassi giornalieri e perdite di fatturato ingenti”.

“Il commercio rappresenta nella città un fiore all’occhiello, con i suoi negozi e la sua capacità di esprimere un PIL interno molto alto, tanto è vero, aggiunge Costanzo, che alla città venne attribuito negli anni ‘70 il nome della Milano del Sud. I negozi dopo il periodo di chiusura determinato dall’emergenza sanitaria hanno riaperto, affrontando il rischio imprenditoriale pur di alzare le serrande nuovamente per la vendita giornaliera; invece, con la nuova chiusura dei bar, ristoranti, gelaterie, si è ripiombati indietro nel periodo del lockdown con la probabilità che stavolta i molti negozi non riapriranno più, continua Costanzo, questo sta determinando una crisi epocale e un blocco economico della città, dove nessuno intravede spiragli di ripresa”.

“Pertanto, continua Costanzo, l’appello rivolto è di comprare i regali di Natale nei piccoli negozi cercando di fare ripartire l’economia e ridare fiducia ai piccoli esercenti, cuore pulsante del centro cittadino, preferendo di acquistare nei negozi del territorio anziché nei colossi delle multinazionali come Amazon o Ikea che incassano i soldi e li portano via. Infine si spera che gli aiuti promessi non tardino ad arrivare, cioè i Ristori bis tanto promessi che darebbero un sollievo alle aziende, garantendo la sopravvivenza, anche se le risorse non saranno sufficienti rispetto ai bisogni, sottolinea Lorenzo Costanzo, dando atto comunque che il governo per questa emergenza economica sta facendo sforzi senza precedenti”.