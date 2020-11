Nuovo Dpcm, conto alla rovescia: regioni ancora divise in tre fasce

Oggi attese nuove valutazioni per disporre specifiche restrizioni per il Natale

Il nuovo dpcm sulle misure anti-Covid confermerà la divisione delle regioni in 3 fasce e introdurrà specifiche restrizioni per il Natale, secondo fonti di Governo. Oggi attese nuove valutazioni, dopo il confronto con Cts e Iss. “Mi aspetto un rtche scenda all’1 e che regioni rosse passino ad arancioni o gialle”, dice Conte. Lombardia e Toscana potrebbero essere tra

queste. Risale però il rapporto tra positività e tamponi in

Italia, al 12,5%. (ANSA)