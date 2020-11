Oliveri: una storia di successo a Palermo

1981: Inizia una storia di successo, e dopo tanti anni il nostro punto vendita di Viale Regione Siciliana, “al ponte Corleone” è sempre un punto di riferimento a Palermo per tanti. Se chiedi in giro per la città dove trovare le migliori stufe, camini, barbecue e forni ti risponderanno: Oliveri, in viale regione. Ma oggi Oliveri è molto di più rispetto al passato, non è più solo fuoco: i curiosi visitatori scopriranno che si va ben oltre.

Si trova tutto ciò che serve per riscoprire il piacere di stare in casa. Soluzioni che coniugano il gusto estetico con l’efficienza e la praticità, sia per interni che per esterni, per la casa e il giardino. Non vogliamo dire che siamo i migliori in assoluto sulla piazza ma di certo possiamo affermare che siamo un’azienda che vuole fare le cose per bene e che ci tiene ad essere corretta e puntuale e questo possiamo dirlo senza paura di essere smentiti. Per fare questo lavoro bisogna essere dei professionisti, non è un lavoro che si improvvisa, e noi svolgiamo i nostri compiti con tantissima passione, amiamo quello che facciamo e amiamo vedere i nostri clienti felici per il risultato ottenuto.

Lavoriamo quotidianamente con dedizione e professionalità in quella che è ormai la nostra seconda casa che cerchiamo di rendere sempre più ospitale anche per i nostri clienti. Venitevi a prendervi un buon caffè o, a degustare una tisana aromatica o un succo di frutta per i bambini (che sono sempre i benvenuti) mentre scoprite i prodotti che abbiamo deciso di consigliarvi. Prodotti che sono il frutto di un’accurata selezione, durevoli, affidabili, di grande impatto emozionale. Abbiamo deciso infatti di proporre soluzioni non soltanto valide ed efficienti ma soprattutto emozionali e durevoli. Non scenderemo mai a compromessi, con niente e nessuno e tenteremo di offrire sempre il miglior rapporto qualità/prezzo. Inoltre, il nostro obiettivo è diventare un unico fornitore per chi vuole costruire, ristrutturare o semplicemente dare un nuovo tocco alla casa.

Al giorno d’oggi infatti, sempre più persone sono sempre più impegnate e hanno poco tempo libero e magari preferirebbero impiegare il tempo per stare in famiglia o per dedicarsi a hobby invece di girare per decine di negozi, ognuno per un prodotto diverso (o quasi). Ecco, noi invece vogliamo offrire ai nostri clienti tutto ciò che gli occorre ed essere il loro unico referente per la gestione di tante cose: dalla scelta o il rinnovo del bagno o della cucina alla scelta del miglior riscaldamento per la casa, all’arredo degli spazi interni ed esterni.

Non solo casa dunque, ma anche outdoor: tutto per cucinare in giardino o in terrazza, gli arredi più belli ma anche funzionali per sorprendere gli amici, piscine, pergole e bioclimatiche. Quindi un’offerta che soddisfa le esigenze di ogni stagione: dal calduccio di casa in inverno ai tuffi in piscina con gli amici d’estate passando per il comfort che dura tutto l’anno con dei bagni che sembrano quasi delle spa, dove rifugiarsi e rilassarsi dopo lo stress quotidiano, per non parlare delle cucine superaccessoriate come quelle che sempre più spesso vediamo negli showcooking e nelle gare di cucina degli studi televisivi o dei migliori infissi per garantire un clima ideale in casa, caldo d’inverno e fresco d’estate. Il tutto condito con una grande ospitalità e attenzione al cliente che si sente come a casa sua: il nostro motto vuole un cliente non soddisfatto ma altamente soddisfatto.

Per il momento inoltre offriamo ai nostri clienti tre possibilità per usufruire dei nostri servizi: venire in showroom in totale sicurezza a toccare con mano i prodotti che offriamo, prenotare una video consulenza da remoto con uno dei nostri esperti o restare comodamente a casa e aspettare i campioni che provvederemo a far recapitare. Inoltre, appena la situazione lo permetterà, organizzeremo corsi di cucina a barbecue o al forno per le migliori ricette di carne, pesce o pizza. Nel frattempo, scriveteci a info@olivericasa.it o visitate il nostro sito www.olivericasa.it.