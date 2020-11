Turris, il presidente: “Vittoria contro Palermo sono solo 3 punti”

In casa Turris si pensa alla vittoria ottenuta in casa del Palermo, ma non solo. L’obiettivo del club è, comunque, raggiungere il prima possibile la salvezza.

“Abbiamo ottenuto 3 punti in più sul cammino verso la salvezza, ora – dichiara il presidente Antonio Colantonio ai microfoni di “TuttoTurris.it” -ce ne servono altri venti per poterla blindare. Quello che penso ora della Turris è lo stesso che pensavo già ad inizio stagione. Si tratta di una squadra che deve ambire esclusivamente al mantenimento della categoria e pertanto scende in campo in certe partite con la tranquillità giusta, consapevole che la pressione è tutta sulle avversarie che magari hanno l’obbligo di centrare altri piazzamenti”.

“Godiamoci la Turris così com’è, vale a dire una squadra sbarazzina che prende a morsi le altre compagini, che dà tutto sul rettangolo di gioco ed è dura a morire. Non bisogna creare false aspettative e dire che, allo stato attuale, la nostra realtà non ci permette di poter programmare campionati diversi da quello che stiamo facendo, mirato ad una tranquilla salvezza. A livello di tifo e passione, non abbiamo nulla da invidiare ad altre città, ma senza una struttura all’altezza è inutile parlare di serie B. Pur avendo la voglia e la possibilità di volerci puntare, non avrebbe senso poi investire così tanto per disputare un’eventuale cadetteria lontano da Torre del Greco”.

Il gol vittoria contro il Palermo è di Pandolfi, il presidente della Turris ne parla così: “Si tratta di una scoperta di Primicile, al quale va riconosciuto il merito di aver pescato un vero e proprio talento. Già ci è pervenuta qualche proposta di acquisto dalla B e, pur essendo legato a noi da un contratto biennale, devo dire che in caso di offerta importante a fine stagione non tarperemmo le ali del ragazzo, negandogli la possibilità di misurarsi in un contesto ancor più importante. Nel frattempo ce lo godiamo e speriamo che continui a crescere ulteriormente, nell’interesse suo e della stessa Turris”.