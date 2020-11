Vecchio Palermo: il tribunale federale assolve Rino Foschi

Il tribunale federale nazionale ha assolto l’ex dirigente del vecchio Palermo calcio, Rino Foschi. Lo riporta il Gds. L’ex dirigente del Palermo, società della quale è anche stato presidente al 14 febbraio al 3 maggio 2019, era stato deferito “per aver determinato una gestione anti-economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione”.

Il tfn ha invece irrogato due anni di inibizione nei confronti di Flavio Persichini, l’ultimo amministratore dell’Us Città di Palermo prima del fallimento.

“Persichini, stando a quanto segnalato dai curatori fallimentari, «sembrerebbe essere la longa manus» dei fratelli Salvatore e Walter Tuttolomondo, arrestati lo scorso 4 novembre proprio per i fatti che hanno portato alla scomparsa del club rosanero – conclude il quotidiano sopracitato – . Una vicenda per la quale, ancora una volta, la giustizia sportiva ha assolto Foschi”.