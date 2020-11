Violenza di genere, più denunce in Sicilia e in Calabria

MESSINA – “L’Arma è molto impegnata come le altre forze di polizia nella battaglia contro la violenza di genere, noi abbiamo due importanti peculiarità: una è la capillare distribuzione sul territorio che ci permette di essere più vicini in mezzo alla gente e l’altra è la nostra proiezione all’estero che ci permette di insegnare a anche in altri paesi quello che sono le nostre esperienze anche in questo campo”. A dirlo stamani a Messina, al comando interregionale carabinieri Culqualber il generale di corpo d’Armata Carmelo Burgio che insieme alla vice presidente nazionale Soroptimist Rina Florulli, al comandante legione Sicilia generale Rosario Castello e al Comandante Legione Calabria generale Andrea Paterna hanno presentato l’iniziativa ‘Non solo 25 novembre’ nell’ambito dell’orange the world e della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Ci sono reati dove l’aumento del numero delle denunce allarma – prosegue Burgio – come nelle rapine, nel caso della violenza sulle donne non ci sono più violenze ma più persone che denunciano e questo è positivo. Una volta si diceva che il Sud era la terra del delitto d’onore, dove era più facile si verificassero certi tipi di reati. Inoltre, si pensava che qui dove la donna spesso era meno indipendente economicamente perché era difficile trovare lavoro questi reati erano più frequenti, ora invece si è visto come al Nord , dove la donna è meno dipendente dall’uomo avviene la maggior parte di questi reati”. “Con il covid – sembra siano aumentati questi reati perchè la convivenza forzata, ma non è sempre così non legherei comunque le limitazioni dovute al Covid a questo reato.”

“In Sicilia la violenza sulle donne, in particolare femminicidi e maltrattamenti sulle donne sono in aumento. ci sono stati sei femminicidi nel corso dell’anno in Sicilia fino a d ora, ma l’attenzione dell’arma però è costante in termini di collaborazione con le associazioni, in termini di collaborazioni con l’autorità giudiziaria e di creazione di queste ‘stanze’ nelle caserme per l’audizione delle vittime di questi odiosi reati”. A dirlo stamani a Messina, al comando interregionale carabinieri Culqualber il comandante legione Sicilia generale Rosario Castello che insieme al comandante generale del Culqualber generale di corpo d’Armata Carmelo Burgio, alla vice presidente nazionale Soroptimist Rina Florulli, e al Comandante Legione Calabria generale Andrea Paterna hanno presentato l’iniziativa ‘Non solo 25 novembre’ nell’ambito dell’orange the world e della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.” Durante il lockdown – prosegue il generale Castello – ci sono stati degli aumenti, ma anche maggiori denunce, le vittime stanno reagendo e sono portate a rapportarsi con i carabinieri che hanno creato delle figure specializzate. C’è una rete di militari che integrano i nostri presidi territoriali per l’ascolto delle vittime. Ci sono 15 stanza in tutte le province e ne stiamo creando di nuove con l’associazione Soroptimist per arrivare a crearne una in ogni caserma della Sicilia e aiutare così sempre di più le vittime”