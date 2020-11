Cristaldi: “Avellino squadra forte, giochiamocela a viso aperto”

“Dobbiamo ripetere la prestazione offerta contro la Turris in termini di palleggio e migliorare le cose che non sono andate bene"

CATANIA – Dopo il pareggio interno contro la Turris, il Catania sarà chiamato ad affrontare l’Avellino in trasferta. La squadra etnea sarà ancora guidata da Cristaldi perché Raffaele dovrà scontare altri tre turni di squalifica.

Alla vigilia il collaboratore tecnico del club etneo ha parlato così: “Dobbiamo ripetere la prestazione offerta contro la Turris in termini di palleggio e migliorare le cose che non sono andate bene. Siamo sicuri di avere a che fare con un gruppo di ragazzi molto intelligenti, che sanno chi andiamo ad affrontare domenica”.

“L’Avellino – continua Cristaldi – è una squadra forte. Sono attrezzati per fare il salto di categoria, possono vantare giocatori importanti per la categoria soprattutto in attacco. Sappiamo benissimo che dobbiamo fare qualcosina in più. Anche noi siamo forti, bisogna andare lì cercando di fare la partita con spensieratezza, voglia e senza remore. Giochiamocela a viso aperto, serve la massima concentrazione e determinazione, attaccare con maggiore ferocia e determinazione. Ricercando anche più spesso il tiro dalla distanza, che ultimamente è un pò mancato”.

Cristaldi ha parlato della settimana di lavoro della squadra: “La settimana di lavoro è stata buona. Abbiamo provato qualche giocata specifica finalizzata al miglioramento della fase offensiva negli ultimi 25-30 metri. Abbiamo ancora dubbi su chi schierare in avanti e ce li porteremo fino all’ultimo. Domenica il mister sceglierà chi farà più al caso del Catania in funzione della gara. Questa è un’annata molto particolare, non solo noi ma tantissime squadre hanno diverse defezioni perché si è iniziato dopo, qualcuno è arrivato a fine preparazione e siamo stati costretti a metterlo subito in campo. Lo staff sanitario sta facendo un grandissimo lavoro, contiamo nel giro di poco tempo di avere tutti a disposizione”.