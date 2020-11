Arriva la terza ondata in Giappone, da domani coprifuoco a San Francisco

La città americana di San Francisco annuncia da domani un coprifuoco e altre restrizioni per l’aumento dei casi di Covid. Le attività non essenziali saranno chiuse e le riunioni vietate dalle 22 alle 5 fino al 21 dicembre. Negli Usa a novembre sono stati superati i 4 milioni di contagi, oltre il doppio rispetto a ottobre. Nel weekend del Thanksgiving molti Stati non pubblicano i dati. La media è di 170 mila nuovi casi al giorno: 1 milione negli ultimi 7 giorni. I contagi complessivi superano i 13 milioni dall’inizio della pandemia. Nuovo picco di casi giornalieri di coronavirus in Giappone, dove si sono già verificate due ondate di contagi. Questa sarebbe quindi la terza: secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie e riportati da ‘NHK’, sono stati 2.684 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 14 i morti. Il totale dei positivi confermati è di 146.214 dall’inizio della pandemia e i decessi sono stati 2.123.