FIGC, Gravina: “Sospensione versamenti fiscali per pro e dilettanti”

“La presentazione dell’emendamento sulla sospensione dei versamenti fiscali per le Società professionistiche e dilettantistiche fino al 30 aprile, è una notizia di grande concretezza e un atto dal rilevante significato politico”. Così in una nota il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

“Desidero ringraziare il Governo perché accoglie le istanze presentate

dalla Federazione, garantendo un aiuto concreto a tutto il mondo dello

sport, di cui il calcio è parte rilevante – ha proseguito il numero uno della Federcalcio -. La pandemia di Covid-19 sta mettendo a rischio la

prosecuzione delle attività calcistiche, a tutti i livelli, e un

provvedimento di questa sensibilità e portata (con la sospensione di

tutte le imposte dirette e indirette e dei contributi previdenziali)

consente di programmare la definitiva uscita dalla crisi con maggiore

tranquillità. Auspico adesso che questo emendamento trovi largo

consenso in Parlamento”.