La bimba morta a scuola: anche i tifosi del Palermo la ricordano (FOTO)

PALERMO – Lo scorso mercoledì la piccola Marta Episcopo, durante l’ora di educazione fisica, ha avuto un piccolo malore che l’ha portata al decesso.

Nei giorni scorsi in tanti hanno voluto dedicare il loro saluto, anche il quartiere nel quale viveva (CLICCA QUI) e il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ieri in conferenza stampa ha dedicato un pensiero.

Oggi anche i tifosi del Palermo hanno esposto degli striscioni per lei. Quello della curva sud recita “La sud piange abbracciando la tua famiglia. Ciao piccola Marta”; quello della nord “Palermo piange la piccola Marta”. In alto la foto del primo striscione, in basso il secondo.