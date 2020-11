Marconi: “Dedichiamo la vittoria alla piccola Marta”

PALERMO – Al termine del match Palermo-Monopoli a sorridere sono i rosanero che si sono imposti per 3-0 e hanno riscattato la sconfitta subita contro la Turris lo scorso mercoledì.

Al termine del match il difensore Ivan Marconi è intervento in conferenza stampa: “Oggi ci siamo aiutati tutti. Nel secondo tempo eravamo un po’ stanchi e abbiamo tenuto un po’ meno la palla. Lo schema che ha portato al 2-0 l’abbiamo provato in settimana. Sono contento perché è una cosa che abbiamo provato ed è riuscita”.

Marconi ha una dedica speciale per il gol: “È Per la mia famiglia e per la mia futura moglie che non vedo da un po’ visto che sono lontanato da casa. C’è anche una dedica speciale ed è per la piccola Marta, venuta a mancare lo scorso mercoledì. Abbiamo giocato anche in funzione di onorarla”.

“Avere una squadra che faccia gol con tutti è importante. Sono delle nostre caratteristiche, poi aver fatto gol è frutto del fatto lavoro che facciamo durante la settimana”.

“Per fortuna non abbiamo perso gol sulla punizione. Michele (Somma, ndr) è un ragazzo che viene da 30 giorni di inattività. Lo conosciamo, non è una persona che, dati alla mano, è integra per dei problemi fisici. Abbiamo sbagliato noi a non aiutarlo in determinate situazioni. Dopo ci siamo riassestati e abbiamo portato la gara a casa”.

“Sono stato fermo per 20 giorni a causa dell’infortunio e del Covid, dopo sono stato catapultato in campo. Per aiutare la squadra non ci si tira indietro. ci sta un po’ di stanchezza, ma il fatto di vincere ti dà forza, ti fa dimenticare che sei stanco e ti fa fare quella corsa in più. Oggi è andata bene perché non abbiamo preso gol ed è importante perché è segno di maturità”.

“La classifica – conclude il difensore – non l’ho guardata prima e non la guardo adesso, semplicemente perché questo è un campionato è strano, a volte forze di causa maggiore hanno usato una sconfitta, a noi ci hanno compattato. Eliminiamo quanto fatto il primo mese, maciniamo punti e cechiamo di esprime il nostro calcio che è quello del primo tempo di oggi”.