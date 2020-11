Meteo, peggiorano le condizioni al Sud: tutte le previsioni

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. LUNEDI’ 30 NOVEMBRE: Al Nord bel tempo su Alpi, Nordest e parte della Liguria. Nuvolosità a tratti estesa su centro-ovest Val Padana. Temperature stabili, massime comprese tra 9 e 12. Al Centro condizioni di bel tempo un po’ su tutte le regioni, salvo nubi irregolari sul versante adriatico, più compatte verso l’Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 12 e 17. Al Sud molte nubi su Calabria ionica, Lucania e Sicilia settentrionale con locali fenomeni; altrove nuvolosità variabile. Temperature stabili, massime comprese tra 14 e 19. MARTEDI’ 1 DICEMBRE: Al Nord nubi in aumento nella seconda parte del giorno, con deboli nevicate sulle Alpi di confine e locali piogge serali in Val Padana. Temperature in calo, massime tra 6 e 11. Al Centro inizialmente soleggiato ma con nubi in aumento e qualche pioggia serale, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Temperature in leggero calo, massime tra 10 e 15. Al Sud nubi irregolari e schiarite sui settori ionici. Piogge più probabili lungo i versanti tirrenici dal pomeriggio. Temperature stazionarie, massime comprese tra 14 e 19. MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE Al Nord peggiora su Emilia-Romagna parte del Triveneto con piogge e neve fino a quote prossime alla pianura in Emilia; meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 5 e 9. Al Centro tempo perturbato con piogge e rovesci diffusi e nevicate in Appennino settentrionale fino a quote collinari. Temperature in calo, massime tra 8 e 14. Al Sud peggiora con nuovi rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia, fenomeni più sporadici sul versante adriatico. Temperature stazionarie, massime comprese tra 14 e 18. (ANSA)