Palermo-Monopoli, serve reagire: l’undici di Boscaglia

Obiettivo tornare al successo. Il ko di mercoledì scorso contro la Turris ha riportato coi piedi per terra il Palermo che era reduce da ben cinque risultati utili consecutivi. Una sconfitta arrivata praticamente allo scadere e che ha parecchio fatto arrabbiare l’intera squadra rosanero. Delusa per non esser riuscita a portare punti a casa.

Contro il Monopoli l’occasione per riscattarsi immediatamente e tornare a fare bottino pieno. Una gara che di certo non nasconde insidie ma che gli uomini di Boscaglia hanno tutta l’intenzione di vincere, anche per far ricredere la piazza che al primo passo falso è stata immediatamente pronta puntare il dito verso la dirigenza del Palermo, rea di non aver costruito un organico all’altezza delle ambizioni, ovvero la corsa alla promozione in Serie B.

Per la gara di oggi pomeriggio Boscaglia conferma il 4-2-3-1 a lui tanto caro. Pelagotti tra i pali; difesa a quattro composta da Almici, Accardi, Marconi e Crivello; in mediana la sorpresa Luperini dal primo minuto che dovrebbe giocare al fianco del confermassimo Odjer; al centro dell’attacco il bomber Saraniti, con alle sue spalle una batteria di trequartisti, Valente e Floriano larghi con Rauti centrale.