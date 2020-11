Positiva al Covid, muore giovane avvocatessa: aveva 33 anni

Ha perso la vita a 33 anni per complicazioni legate al Covid. Veronica Stile, avvocato di Nocera inferiore, era al quarto mese di gravidanza. Aveva scoperto di essere positiva al Coronavirus. Spiega il ‘Corriere.it’: “Dopo l’aggravarsi dei sintomi era stata ricoverata in ospedale a Napoli. Già mamma di una bambina di tre anni, era in attesa di un secondo figlio dal marito Rosario Stanzione, imprenditore ed ex calciatore”. A dare la notizia della morte il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, con un post sul suo profilo Facebook: “La luce di ieri è stata spenta nel cuore dei nocerini. Una ragazza, una collega, una giovane madre è scomparsa oggi. Non saprei dire ora quanto il covid c’entri in questa tragedia – scrive il sindaco –. Ma qualunque causa non spiega e non rende accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con sé di altra vita, possa spegnersi cosi”. E’ stato proclamato il lutto cittadino.