Ristoranti, spostamenti e coprifuoco: Dpcm, governo tratta con le Regioni

Il governo tratta con le Regioni sulle regole del novo Dpcm. A cominciare dalla data dello stop agli spostamenti per i non residenti. In dubbio anche gli orari di apertura di ristoranti e locali e del coprifuoco nazionale. Salvini chiede di ‘non seminare terrore prima del tempo’ sulle regole per le feste. I presidi escludono il ritorno a scuola in presenza a dicembre. Sui vaccini, Ricciardi esclude rischi e assicura che ci sarà la copertura per tutto il Paese. Domani incontro tra la Pfizer e il commissario Arcuri.