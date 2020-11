Saturnia non trova il riscatto: Sabaudia vince 3-1

SATURNIA (LT) – Doveva essere un match per portare a casa dei punti e per Sistemia LCT Saturnia Aci Castello, nella settima giornata del Campionato di Serie A3 di volley maschile Credem Banca 20/21 il match contro Gestioni&Soluzioni Sabaudia, si è trasformato nell’ennesima sconfitta, la sesta.

I padroni di casa oggi pomeriggio, domenica 29 novembre, si sono affermati per 3-1 (25-22, 23-25, 26-24, 25-19) e anche se i parziali raccontano di una partita combattuta, i biancoblu, ancora una volta non sono riusciti a centrare l’obiettivo di vincere almeno 2 set e incassare anche solo uno dei punti in palio.

La partita infatti si è contraddistinta per il grande equilibrio tra le due squadre, ma i castellesi, hanno commesso tanti errori dai quali non sono riusciti a tirarsi fuori, lasciando spazio agli avversari, con meno partite sulle spalle, e con la voglia di fare bene tra le proprie mura casalinghe.

Ne prende atto il presidente Luigi Pulvirenti che, da Sabaudia, commenta così la sconfitta del suo roster: “Più che la sconfitta conta il fatto che la squadra fa sempre gli stessi errori, questo purtroppo vuol dire che non tutti i giocatori sono all’altezza della categoria, ancora non riescono a correggere le loro lacune, nonostante settimane di allenamenti in cui si insiste sulle mancanze tecniche. Martedì riprendiamo a lavorare in palestra, nel frattempo ognuno avrà il tempo di riflettere su cosa manca e su cosa bisogna migliorare, questo è l’unico modo di dimostrarsi all’altezza di questo campionato”.

Domenica 6 dicembre, Saturnia Aci Castello ritornerà a giocare al Pala Arcidiacono contro Tuscania, il match sarà in diretta su Lega Volley Channel, canale ufficiale dellaLega Pallavolo Serie A.

La partita

Nel primo set Saturnia parte subito in vantaggio, più 3 quando Fulvio Fasanaro mette a terra una palla (2-5). Mano a mano che si va avanti Sabaudia recupera terreno fino al pareggio (9-9). Quando gli errori dei castellesi diventano troppi, i padroni di casa ne approfittano (22-18). Federico Reina fa ace e con i suoi compagni prova a restare nel set (23-20), ma Sabaudia chiude conquistando l’ultimo punto con un mani out (25-22).

Il secondo set inizia in parità. Ulrik Dahl mette a segno due ace (5-7), ma la frazione di gioco scorre senza verve da parte dei biancoblu. Nella parte finale è il danese ad essere incisivo ed è lui a chiudere, schiacciando e sfiorando le mani del muro (23-25).



Equilibrio anche per la prima parte della terza frazione di gioco, ma nella parte centrale i giocatori di Saturnia Aci Castello cominciano ad entrare in confusione (18-14) tanto da essere richiamati da coach Puleo. Al rientro Marco Di Franco conquista un mani out (18- 16). Si va avanti, i biancoblu ci credono quando Marco Pugliatti arma Federico Regina (22-20). E’ sempre il centrale catanese l’autore di un ace che segna il – 1( 22-21). Si va ai vantaggi, ma l’attacco di Dahl viene murato ed è 26-24.

Quarto set fotocopia dei precedenti. Si procede pari fino a quando gli avversari non riescono a conquistare un break di tre punti (20-17). I biancoblu non riescono a rimanere in scia (25-19)

Tabellino

Gestioni&Soluzioni Sabaudia – Sistemia LCT Aci Castello 3-1 (25-22, 23-25, 26-24, 25-19)

Gestioni&Soluzioni Sabaudia: Schettino 0, Astarita 11, Focosi 15, Link 20, Baciocco 14, Frumuselu 7, Meglio (L), Fortunato (L), Lucarelli 0, Palombi 0. N.E. Pomponi. All. Passaro.

Sistemia LCT Saturnia Aci Castello: Pugliatti 0, Di Franco 4, Fasanaro 2, Dahl 27, Arezzo Di Trifiletti 10, Reina 12, Pricoco 2, Zito (L), Vitale 0, Andriola 0. N.E. Saraceno, Chiesa. All. Puleo.

ARBITRI: Vecchione, Gasparro. NOTE – durata set: 27′, 34′, 36′, 31′; tot: 128′.