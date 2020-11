Trapani, Picciotto: “Guardo al calcio, cerco investimento giusto”

"Sono venuto in Sicilia per diversi affari. Se riesco nelle mie idee bene, altrimenti non mi pongo grandi problemi"

“Guardo al calcio, ma i miei interessi riguardano anche altri settori della città”. A dirlo è l’imprenditore Renato Picciotto, in merito al suo possibile interesse per il Trapani Calcio: “Sono venuto in Sicilia per diversi affari, non ultimo la mia presenza lo scorso mese a Trapani – ha spiegato Picciotto ai microfoni di “Trapanigranata” -. Sto guardando e cercando l’investimento giusto nella città trapanese. Se riesco nelle mie idee bene, altrimenti non mi pongo grandi problemi”.