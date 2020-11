A Palermo nasce “Fuddapp”, la nuova compagnia di food delivery

PALERMO – Nasce a Palermo una nuova compagnia di “food delivery” che si pone l’obiettivo di servire al meglio i ristoratori che hanno promosso l’iniziativa e quelli che si affilieranno in futuro. E’ Fuddapp, promossa da una compagine di imprenditori che ha deciso di cooperare ed investire per dare vita ad una nuova società. Sono pronti alle consegna a casa già una novantina di ‘riders’ coordinati da un team giovane.

“Stiamo vivendo tutti un anno molto difficile – dice l’amministratore delegato Davide Barba, che ha sviluppato assieme ad altri imprenditori palermitani e alla società RSV di Alessandro Scotto e Andrea Valenti, che hanno curato la parte informatica e tecnica – un periodo complesso per tutte le aziende a maggior ragione quelle legate alla ristorazione e di conseguenza a tutta la sua filiera del lavoro, ma nonostante le difficoltà c’è ancora chi crede che a Palermo si possa fare impresa andando incontro ai tempi e cercare di trarne un’opportunità”.

La domanda di consegne a domicilio, in un tempo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, ha avuto un incremento esponenziale durante il primo lockdown, e continua a crescere rendendo il ‘food delivery’ indispensabile per ogni attività legata al mondo della ristorazione.

“Fuddapp – aggiunge Barba – è decisa a puntare sulla qualità del servizio per soddisfare al meglio il cliente, è per questo che si è munita di forni trasportabili per tenere al caldo le pietanze, di zaini box termici e ha provveduto alla formazione dei ‘riders’ perché siano pronti e preparati a rendere un servizio efficiente e impeccabile”.

Fuddapp ha già raggiunto una copertura capillare su tutto il territorio palermitano, ma punta più in alto ovviamente. E’ già on line un sito chiaro ed esaustivo, corredato dalle foto di tutte le portate ordinabili www.fuddapp.it e ad un’app fruibile per tutti Fuddapp (info@fuddapp.it e tel. 0917483700).