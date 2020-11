Biancavilla, Pidatella: “Finalmente si riparte”

“Finalmente si riparte, con la speranza che non ci siano più soste”. Orazio Pidatella, tecnico del Biancavilla, squadra che milita nel campionato di Serie D, non vede l’ora di ripartire col campionato. Una ripresa che dovrebbe arrivare a partire dal 6 dicembre: “Abbiamo alleggerito i carichi. Tornare a giocare è importante soprattutto per i ragazzi – ha spiegato Pidatella ai microfoni del sito ufficiale -. Ogni ragazzo rappresenta un’azienda, tornare a dover dimostrare qualcosa credo sia l’obiettivo più importante per ogni giocatore”, ha concluso il tecnico del Biancavilla.