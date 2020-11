Confente: “Felice per l’esordio con il Catania”

CATANIA – Nella giornata di ieri il Catania è uscito vincitore dalla sfida in casa dell’Avellino. Tra i pali rossazzurri c’era Alessandro Confente, che ha preso il posto di Martinez risultato positivo al Covid.

Al termine del match il portiere ha parlato così: “Dedico la vittoria alla mia famiglia, alla mia ragazza, ma soprattutto a Miguel (Martinez, ndr). Lo dico con il cuore. Io e lui abbiamo un ottimo rapporto. Mi spiace quanto successo specialmente per il momento che stava vivendo. Io sono il primo che gioisco quando lui fa bene, sono convinto che adesso anche lui stia gioendo per me. Lo aspetto prima possibile in campo”.

“L’esordio è stata una bellissima sensazione l’esordio con questa maglia. Lo aspettavo da un pò. Venendo a Catania è normale che il primo obiettivo sia quello di giocare, soprattutto per piazza, storia e tifo. Sono molto contento, peccato per il gol subito, poteva essere un esordio ancora più bello. L’importante è che sia arrivata la vittoria per la squadra”.

“A livello di prestazione stiamo ingranando, dobbiamo migliorare ancora. Ad esempio soffriamo ancora negli ultimi minuti, ma oggi il tempo di sofferenza lo abbiamo un pò ridotto. Siamo molto più squadra dentro e fuori dal campo”.