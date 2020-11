Covid, ancora vittime tra i sanitari: un infermiere non ce l’ha fatta

CATANIA – “Non conosce tregua il bilancio nefasto di decessi di infermieri dall’inizio di questa pandemia”. Non ce l’ha fatta un infermiere catanese di Paternò, 61 anni, avvenuta nell’ospedale di Santissimo Salvatore”. A darne notizia è Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

«Ogni volta che un infermiere in questo anno maledetto perde la vita, una piccola parte di noi se ne va via con lui. Uomini prima che professionisti della sanità, che continuano a sacrificare la propria vita per la salute del prossimo. E non possiamo – dice il sindacalista – non chiederci cosa si sarebbe potuto fare per evitare un numero così alto di decessi. Certo la prima fase è stata come una pugnalata alle spalle contro cui è difficile difendersi.

Un nemico subdolo, sconosciuto, agguerrito e soprattutto tanti soldati inermi al fronte, esposti in prima linea nella battaglia contro la morte. Cosa è cambiato nella seconda ondata? Gli infermieri – argomenta De Palma – si sono aggiornati, ahimè però per conto loro perchè di corsi di formazione in estate neanche l’ombra. Ma la disorganizzazione, le croniche carenze di personale, gli screening costanti sul personale sanitario che sono solo eccezioni quando invece dovrebbero essere la regola, stanno aprendo di nuovo uno scenario drammatico, seppur con cifre diverse rispetto all’inizio”.