Cresce l’attesa per il nuovo Dpcm: “Coprifuoco anche a Capodanno”

Aumenta l’attesa per il nuovo Dpcm del governo sulle misure anti Covid che dovranno essere adottate in vista delle feste natalizie. E c’è la possibilità di un coprifuoco anche a Capodanno e per le festività: è quanto ha lasciato intendere il ministro Francesco Boccia – scrive l’agenzia di stampa adnkronos, riportando un’intervista a Rainews 24. “Se decidiamo che c’è un limite orario per gli spostamenti, che si torna a casa indipendentemente da quello c’è da fare: c’è da festeggiare il Capodanno? Si festeggia a casa”, ha spiegato. Sui ricongiungimenti tra figli e genitori – aggiunge l’adn – “c’è un confronto che andrà avanti, ma qui si tratta di dare priorità assoluta alla difesa delle reti sanitarie. Nessuno penso voglia la terza ondata”, continua il ministro in merito a eventuali deroghe per gli spostamento per consentire i ricongiungimenti familiari a Natale per chi abita in regioni diverse. “Per evitare la terza ondata dobbiamo continuare nel mese di dicembre con il rigore e il distanziamento sociale che devono prevalere su qualsiasi esigenza”