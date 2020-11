Non rispettano le norme anti Covid e aggrediscono le guardie giurate

PALERMO – Due guardie giurate in servizio all’ospedale Villa Sofia a Palermo sono state aggredire ieri sera da due uomini. Gli aggressori parenti di un paziente ricoverato al pronto soccorso volevano portare dei cambi altri oggetti personali al congiunto senza rispettare le norme anticovid. Quando le guardie giurate hanno detto loro che avrebbero dovuto lasciare i sacchetti a un’infermiera, i due avrebbero reagito prima insultandole e poi colpendole con pugni e anche una testata. Sono intervenuti gli agenti di polizia per riportare le calma. I due aggressori, di 40 e 43 anni, sarebbero riusciti ad entrare danneggiando una porta scorrevole che separa la sala d’attesa da quella d’emergenza. A quel punto sono arrivati gli agenti di polizia che hanno raccolto le dichiarazioni delle vittime e degli altri testimoni. Gli investigatori hanno informato l’Autorità giudiziaria che adesso dovrà stabilire come procedere nei confronti dei due aggressori Le due guardia giurate sono state soccorse: la prognosi è di 15 giorni. (ANSA).