Palermo, così si fa: le aquile adesso vogliono spiccare il volo

PALERMO – Una vittoria che non vale solamente i ‘semplici’ tre punti quella ottenuta dal Palermo ieri pomeriggio contro il Monopoli. Sì, perché potrebbe avere un valore ben più alto. Nonostante i rosanero non fossero nel loro momento peggiore (quello avuto nelle settimane scorso per via dei numerosi contagi), infatti, il timore dopo il ko con la Turris era quello che la squadra non fosse in grado di competere per la parte alta della classifica.

La partita di ieri, però, dice ben altro. E’ stato un Palermo determinato e soprattutto cinico sottoporta. Dopo l’errore iniziale di Somma, la formazione di Boscaglia ha impresso il proprio gioco alla gara non soffrendo mai gli avversari, rimasti in balìa del giro palla e della qualità dei rosanero.

Tre punti che danno morale e che fanno rientrare potentemente il Palermo in zona playoff, arrivati con un secco 3-0. Il rigore di Almici e le reti di Marconi e Saraniti servono per acquisire ancor più consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie caratteristiche.

Adesso la strada è tracciata. Puntare alle prime posizioni, al momento, sembra una cosa parecchio complicata: la Ternana vola, Bari e Teramo sono in scia ma certamente hanno dimostrato qualche limite in più rispetto agli umbri. L’obiettivo del Palermo adesso deve essere quello di pensare partita dopo partita e cercare di non allontanarsi troppo dai piani alti della graduatoria, pronti ad approfittare di qualche periodo di calo delle squadre che ad oggi hanno dimostrato di avere una marcia in più…