Reginaldo: “Possiamo giocarcela contro chiunque”

CATANIA – Il Catania nella giornata di ieri si è imposto per 2-1 in casa dell’Avellino. Al termine del match ha parlato il brasiliano Reginaldo:

“Dentro di noi anche prima della gara contro il Teramo sapevamo di avere la possibilità di giocarcela contro chiunque in questo campionato, ci credevamo in noi e sappiamo quello che possiamo fare. I risultati dello scorso periodo non ci portavano serenità e tranquillità. Non parliamo dei 7-8 giocatori che mancano a noi, guardiamo ogni partita con quelli che ci sono e cerchiamo di dare sempre il massimo, come abbiamo sempre fatto”.

“La squadra è in crescita. Certo che se i risultati non arrivano, la crescita sembra non vedersi, ma noi che ci alleniamo insieme ogni giorno e stiamo insieme, vediamo che stiamo crescendo come squadra e come gruppo. Ogni giorno ci vogliamo più bene, ci teniamo sempre di più al nostro lavoro, stiamo cercando di farlo e lo faremo fino alla fine”.

“Abbiamo fuori 8 giocatori di qualità. Noi andiamo ad affrontare ogni partita con quelli che ci sono, la forza del gruppo è questa. Ognuno di noi che viene chiamato in causa deve sempre cercare di dare il massimo, così come stiamo cercando già di fare”.

“In questo momento preferisco giocare subito, già mercoledì, più gioco io e più mi alleno e meglio sto. Noi abbiamo vinto, meglio che si rigioca già mercoledì. Sono partite importanti dove si può dare continuità, vincere porta entusiasmo e serenità ai giocatori”.