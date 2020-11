Salice (sigi): “Lavoriamo per ridurre i debiti”

CATANIA – Va ancora avanti la trattativa tra il Catania e Joe Tacopina. L’avvocato italo-americano sta lavorando anche alla costruzione dello staff del club. Riccardo Salice, socio della Sigi, intervistato da “Prima Tv” ha fatto il punto sulla trattativa.

“Stiamo lavorando per ridurre il debito, in modo tale che questo gruppo di imprenditori stranieri. All’inizio, io per primo facevo resistenza perché sostenevo che il Catania doveva essere dei catanesi. Volevamo dare un’impronta, purtroppo gli eventi non ci hanno aiutato. Accettiamo tutti di buon grado il progetto Tacopina affinché i catanesi abbiano quello che meritano, una squadra che possa risalire in Serie A, come promesso da Joe”.

“Ho ancora impresse le riunioni delle sere di agosto a Torre del Grifo per mettere in campo una squadra che avesse il pregio di indossare la maglia rossazzurra. Abbiamo fatto quello che eravamo nelle condizioni di fare, forse anche di più, senza mai fermarci. Spero che dopo questo traghettamento i catanesi ricordino quello che abbiamo fatto per la città in un momento delicatissimo. Potevamo scegliere la strada del Palermo, prendendo a zero il Catania, invece abbiamo evitato il fallimento e salvato i dipendenti e tutto quello che c’era da salvare. Il debito verso l’agenzia delle entrata era quasi arrivato a 17 milioni di euro, sembrerebbe che sia stata accettata una riduzione dai 5.5 a 6.5 milioni, aspettiamo l’ok dalla sede centrale di Palermo”.