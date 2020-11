Si fingono poliziotti e rapinano due prostitute, arrestati

PALERMO – Fingendosi poliziotti si sono introdotti per una perquisizione nell’abitazione di due prostitute, le hanno rinchiuse in camera da letto e sono poi fuggiti portandosi 700 euro e i telefoni cellulari delle due donne. Gli investigatori sono risaliti ai due attraverso la testimonianza delle vittime e ad accertamenti sui due telefoni: sono stati arrestai dalla Squadra mobile di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, su richiesta della Procura. Sono accusati di sequestro di persona, rapina aggravata e usurpazione di pubbliche funzioni.

(ANSA).