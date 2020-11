“Smart business”, come salvare l’impresa ai tempi della pandemia

Il momento in cui gli imprenditori di tutto il mondo si sono trovati davanti a un bivio è stato nella prima settimana di marzo del 2020. Molte aziende siciliane, di fronte alla straordinarietà delle condizioni che si sono create in seguito alla pandemia da Coronavirus, hanno agito senza aspettare, raccogliendo la sfida ognuno a suo modo. E adeguando il proprio business all’emergenza. Sono queste le storie raccontate nel servizio di copertina del nuovo numero del mensile I love Sicilia, già acquistabile in versione digitale qui e da questa settimana in edicola.

“Smart business” è il titolo dell’inchiesta di Antonio Giordano che ha raccolto le testimonianze degli imprenditori siciliani che si sono “adattati” ai nuovi tempi: dal potenziamento delle vendite on line alla produzione di nuovi prodotti in linea con le nuove domande di mercato, il mensile offre una panoramica di storie imprenditoriali da tutta la Sicilia. Dal vino ai prodotti da forno, l’on line è diventato centrale per le aziende del settore alimentare, che fino alla scorsa primavera erano rimaste ai margini del commercio elettronico. Da chi si è inventato una mascherina hi-tech a chi ha messo su innovativi sistemi di sanificazione: così il business si è adeguato alla pandemia. I love Sicilia, alla luce delle esperienze raccolte nell’inchiesta, offre cinque buoni suggerimenti pratici alle imprese per fronteggiare l’emergenza.