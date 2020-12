Arrivano sei milioni di euro a fondazioni e associazioni

Armao: "Enti non profit sono fondamentali per garantire servizi culturali e sociali alle nostre comunità"

PALERMO – Con decreto dell’Assessore dell’economia e Vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, in attuazione delle previsioni della legge regionale di stabilità 2020 e dell’art. 128 della n. 11 del 2010, sono erogati contributi ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi senza scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale e per la promozione dell’immagine della Regione e delle economie locali.

“Le organizzazioni e gli enti non profit – ha detto Armao – sono fondamentali per garantire servizi culturali e sociali alle nostre comunità e diventano ancor più rilevanti in un periodo nel quale gli effetti della pandemia stanno mettendo a dura prova interi settori. I fondi, che ammontano a 6 milioni di euro, sono destinati a fornire sostegno ad importanti realtà della cultura, delle arti e dello sport”.

Per l’annualità 2020, le risorse destinate dalla Regione vengono erogate con decreto firmato dall’Assessore all’Economia e risultano così ripartite: Dipartimento regionale dell’Agricoltura (513.763,87 €); Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’Identità Siciliana (1.867.529,37 €); Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali (1.867.529,37 €); Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (22.983,00 €); Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio (1.671.992,64 €); Dipartimento regionale delle attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (178.911,78 €); Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (102.387,86 €).