BERLINO (GERMANIA) – Sarebbero almeno quattro le vittime dell’auto che ha travolto i pedoni a Treviri, in Germania. Lo ha detto un reporter di NTV, che riferisce dal posto. Quelle confermate dalla polizia per ora sono due. Quelle confermate dalla polizia per ora sono due.

Oltre alle due vittime, ci sarebbero almeno 15 persone “gravemente ferite” dall’urto con l’auto che ha attraversato a tutta velocità la via dello shopping di Treviri, in Germania. Lo riferisce la Faz.

“Abbiamo arrestato una persona e la macchina è stata sequestrata. Secondo i primi accertamenti, due persone sono morte”, scrive la polizia locale sul suo profilo Twitter.