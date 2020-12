Calamonaci, giovane scatena il caos al municipio: ferito il sindaco

AGRIGENTO – Momenti di panico ieri pomeriggio davanti la sede del Comune di Calamonaci, paesino di mille anime in provincia di Agrigento. Un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica si è presentato in Municipio lamentando ritardi nel rilascio di un certificato ed è andato in escandescenza. L’uomo si è letteralmente spogliato in piazza in segno di protesta e, poco dopo, ha brandito un taglierino minacciando chiunque si trovasse nelle adiacenze urlando frasi sconclusionate. Nel tentativo di sedare gli animi il sindaco Pellegrino Spinelli, nel frattempo giunto davanti la sede del Comune, è stato colpito di striscio ad una spalla. Per fortuna nulla di grave per il primo cittadino che è stato ferito lievemente. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine è stato lo stesso sindaco ad accompagnare personalmente, insieme alle autorità competenti, il giovane all’ospedale di Sciacca dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Il primo cittadino, invece, già questa mattina è tornato regolamento a lavoro.