Colpo Catania: vicino l’ingaggio di Tobias Reinhart

Il Catania lavora alacremente sul mercato, già in ottica di gennaio. Secondo quanto riportato da “Unica Sport”, il club etneo sarebbe in procinto di definite la trattativa per l’arrivo di Tobias Reinhart, centrocampista argentino classe 2000 del Club Atletico Temperley. Il regista sudamericano nella scorsa stagione ha indossato la maglia dello Spezia in Serie B.