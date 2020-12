Nuovo appello a Conte e Di Maio per i pescatori bloccati in Libia

ROMA – “E’ necessario un giro di vite nell’azione diplomatica che l’Italia sta portando avanti con la Libia per liberare i 18 pescatori di Mazara del Vallo prigionieri da ormai tre mesi di miliziani che sembra afferiscano al Generale Haftar. L’opera di negoziazione evidentemente deve essere condotta in maniera diversa, magari includendo il coinvolgimento di Paesi amici che in quell’area esercitano grande influenza, e dell’UE che possiede intrinsecamente una forza diplomatica importante. Sicuramente comprendiamo l’esigenza di riservatezza quando la diplomazia si deve muovere per esplorare le possibilità che la situazione offre, ma è indispensabile evitare che tale riserbo, con il tempo, produca un altrettanto comprensibile sensazione di abbandono nelle famiglie, difficile da vincere con gli scarsissimi elementi di cui di fatto si dispone e che si possono proporre ad oggi”. E’ questo il contenuto di una lettera firmata da oltre dieci parlamentari aderenti a diversi gruppi di Camera e Senato nonché da componenti dell’Assemblea regionale siciliana e indirizzata al premier Giuseppe Conte e a Luigi di Maio per spronare l’esecutivo ad affrontare con rinnovata convinzione la necessità della liberazione dei 18 connazionali entro Natale.

“Famiglie e armatori che crediamo vadano anche sostenuti economicamente, essendo venuta a mancare la loro fonte di reddito e sostentamento”, conclude la lettera.

*Aggiornamento

“Ci sono 18 persone detenute in Libia, l’unica colpa è stata quella di andare a fare il loro lavoro: chiedo al Parlamento regionale di mobilitarsi convocando una seduta d’aula dedicata ai pescatori di Mazara del Vallo ma anche a tutti quelli che hanno il diritto di lavorare liberamente ed in sicurezza nel Mediterraneo”. Lo ha detto Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd, intervenendo nel corso della seduta di oggi all’Ars in merito ai pescatori trattenuti in Libia ormai da più di 90 giorni.