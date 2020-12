Nuovo Dpcm in vista: Regioni in pressing per il turismo, tutte le ipotesi

Oggi vertice tra Governo e regioni sul prossimo dpcm anti-Covid. Accordo tra i governatori sul divieto di assembramento come “principio cardine”. I governatori chiederanno al governo di consentire i viaggi tra regioni dello stesso colore. Per salvare lo sci si pensa di aprire gli impianti solo per ospiti d’alberghi e seconde case, con la chiusura dei confini sulle Alpi. Sempre oggi si terrà una riunione straordinaria della Cei per fare il punto sulle funzioni religiose di Natale. Risale intanto il rapporto tra positività e tamponi, al 12,5%. Moderna annuncia che il suo vaccino ha un’efficacia fino al 100%.