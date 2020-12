Trapani, la cannabis lascia il posto alla cocaina: scia di arresti e sequestri

La droga leggera, del tipo cannabis o marjuana, sembra ormai aver lasciato il posto alla cocaina. Trapani e il territorio limitrofo sembrano preda di questo stupefacente che, soprattutto come “crack” (cioè ricavato chimicamente dalla cocaina ed assunto, tramite inalazione, dopo la sua trasformazione in cristalli), viene abbondantemente venduto anche a giovanissimi. E’ soprattutto nei quartieri popolari che si trovano i principali centri di spaccio e, nell’ultimo periodo, sembra emergere che anche il centro storico trapanese si sia trasformato in un supermercato al dettaglio di stupefacenti di vario genere.

Fioccano, infatti, le operazioni di polizia e gli arresti. L’ultimo proprio sabato scorso. Si tratta di un 44enne trapanese, già gravato da precedenti di polizia, che è stato arrestato dopo che, nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, i poliziotti della Squadra Mobile del capoluogo hanno rivenuto circa 25 grammi di cocaina nel giardino situato nel retro dell’abitazione, unitamente a un bilancino di precisione sporco di polvere bianca, altro materiale destinato al confezionamento delle dosi e 1400 euro in contanti ritenuti, verosimilmente, provento dell’attività di spaccio. Non è stato semplice, per gli uomini della Mobile, procedere con l’arresto: il 44enne, infatti, trafelato e rosso in viso aveva accolto i poliziotti in casa, motivando il ritardo nell’aprire la porta con la scusa della doccia ma nel frattempo aveva cercato di disfarsi di circa 25 grammi di cocaina gettandoli dalla finestra sul retro dell’abitazione. I poliziotti, insospettiti dal rumore di una serranda aperta ed abbassata e anche dal vano doccia assolutamente asciutto, hanno esteso i loro controlli fino al giardino sotto l’abitazione dell’uomo e, grazie alla sigaretta rimasta accesa (anch’essa gettata dal 44enne), hanno individuato la droga. Per il pusher sono così scattate le manette ed è finito in carcere.