CATANIA – Addio agli uffici di via sant’Euplio. L’Azienda metropolitana trasporti lascia la storica sede per trasferirsi in immobili di proprietà. Lo ha annunciato il presidente Giacomo bellavia, con un post su Facebook.

La foto

“Questa foto un pò triste rappresenta la storica sede di AMT Catania, sita in v. S. Euplio, ormai dismessa – scrive. 18 anni di ricordi e di fatiche dei lavoratori dell’azienda, e non nascondo che anche a me ha suscitato un pò di tristezza”.

Parola d’ordine: risparmio

Bellavia spiega i motivi del trasferimento. “La dismissione di questa sede era un atto dovuto – prosegue: 18 anni di locazione, e l’impegno annuale di oltre 200 mila euro (per un esborso complessivo di quasi 5 milioni) non rappresentavano certamente una politica gestionale da proseguire. L’azienda ha due immobili di proprietà e sono quelli che adesso verranno utilizzati, nel rispetto dei principi di efficientamento della spesa pubblica.

I benefici

Un passo avanti per quanto riguarda il contenimento della spesa, dunque, ma anche l’efficienza organizzativa. “Da questa operazione l’azienda trarrà dei grossi benefici: innanzitutto in termini organizzativi poiché adesso si hanno in un’unica sede tutti i reparti operativi aziendali, dal settore amministrativo a quello legato all’esercizio e all’officina – conclude Bellavia – e certamente anche in termini economici perché da questa operazione risparmieremo oltre 200mila euro all’anno, che potranno essere reimpiegati per i servizi al cittadino”.