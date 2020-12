“Assunti 5500 docenti per l’emergenza Covid, ma ancora non pagati”

PALERMO – “Sono 5500 solo in Sicilia, e decine di migliaia in Italia, i docenti e il personale scolastico assunti a settembre per venire incontro all’emergenza Covid-19 ma che ad oggi non hanno ancora percepito un euro di stipendio. Una situazione paradossale di ritardi ed errori burocratici su cui ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione e al Ministro dell’Economia. Ho chiesto che gli stipendi siano pagati in tempi rapidi e certi”. Lo dice il deputato di Liberi e Uguali Erasmo Palazzotto. “Il nuovo personale è fondamentale per garantire distanziamento sociale e sicurezza. – aggiunge – Garantire la sicurezza economica invece è dovere dello Stato e del governo. Assicuriamoci che tutti i lavoratori ricevano subito lo stipendio e gli arretrati”. (ANSA).