Boscaglia: “Scandaloso non dare rigore su Rauti”

PALERMO – Il Palermo non riesce a vincere contro la Viterbese, ma porta a casa un rocambolesco pareggio per 3-3, ma c’è molto rammarico e rabbia.

Al termine del match Boscaglia è molto arrabbiato: “Non sono contento del risultato, la squadra ha giocato come al solito contro avversari che sono venuti a fare solo ostruzionismo e cercare di ripartire”.

“Siamo stati bravi a passare in vantaggio, poi non so come ha fatto la palla ad entrare con un rimpallo. Secondo gol loro dubbio, poi abbiamo pareggiato e sbagliato sulla loro punizione. L’abbiamo rimessa in piedi con grande merito, ma a parte l’errore sulla loro punizione posso dire poco alla squadra se non di essere più cinica negli ultimi 16 metri”.

Il tecnico è arrabbiato con l’arbitro: “Ci sono due rigori sacrosanti, quello su Rauti che è pure dovuto uscire. Rigore su Saraniti incredibile. La cosa che mi fa arrabbiare tanto oggi è il fatto che ci siano stati tutti gli step dei cambi, ad ogni ammonizione si sono persi 30-40” e ha dato solo 5′ di recupero. L’arbitro non si è fatto rispettare, questa è la cosa che mi è dispiaciuta più di tutto. Abbiamo commesso qualche ingenuità, ma la squadra ha dato tutto quello che c’era da dare”.

Durante la gara il Palermo ha perso Almici per infortunio che verrà valutato domani. Boscaglia cerca di fare una prima diagnosi: “È una prima distorsione, domani lo valuteremo”.

“Se noi valutiamo le tre situazioni da gol, nel primo c’è stato un rimpallo assurdo. Poi non abbiamo fatto pressione sul portatore di palla, sulla punizione il problema è come l’abbiamo presa. Qualcosa – continua il tecnico – non ha funzionato nella marcatura della linea. La devo rivedere, quando prendi gol così qualche problema c’è. Di contro c’è stata la reazione di una squadra che non voleva assolutamente perdere contro avversari che vengono a giocare in maniera ostruzionistica e magari qualcuno nel dubbio molto spesso favorisce gli avversari perché viene ad arbitrare a Palermo”.

Il tecnico si arrabbia tantissimo sul rigore non fischiato a Rauti: “Io chiedo solo il giusto, non voglio che il Palermo sia favorito. Non dare rigore su Rauti è scandaloso, lo vedeva anche un bambino”.

I ragazzi hanno fatto bene. Chiedevo il giro palla veloce perché vorrei facessero bene tutto al 100%, ma non è facile soprattuto quando gli avversari sono freschi. Abbiamo provato a girare dietro gli esterni. Lo chiedo sempre”.

“Saraniti Lucca insieme in futuro? E un’arma in più, dipende come si mettono le partite. Dipende come si mettono le partite. Con loro due dentro gli esterni possono crossare e mettere delle palle dentro. Ci sono gare dove possono giocare insieme”.