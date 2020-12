Catania, Tacopina: “Difficile che la chiusura avvenga a dicembre”

“Sarò in città entro qualche settimana, ma non credo che la chiusura dell’affare si farà nel 2020, più probabile che avvenga a gennaio. Stiamo ancora aspettando diverse cose, come la riduzione del debito. So che la Sigi sta lavorando per questo, ma aspetto da loro qualcosa di scritto”. A dirlo è Joe Tacopina, avvocato e imprenditore americano, interessato all’acquisto del Catania. Intervistato da Itasportpress, l’ex presidente del Venezia ha poi proseguito: “Cifre? Se il debito dovesse essere superiore a 15 milioni potremmo prendere strade diverse per avere il Catania, di certo c’è che non voglio rinunciare al progetto”. Infine, Tacopina ha parlato del futuro e dei suoi obiettivi qualora dovesse riuscire a portare a termine l’operazione: “Se tutto ciò si farà ovviamente vogliamo rinforzare la squadra nel mercato invernale, l’obiettivo è migliorare la qualità della rosa. Dirigenza? Scibilia ne farà parte, Gardini sarà il mio amministratore delegato. Non abbiamo deciso nulla sugli attuali dirigenti, quando sarà il momento discuteremo singolarmente con ognuno di loro”.