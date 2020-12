“Gialli, ma con una prudenza rossa”: la scommessa del Covid

PALERMO– C’è il Natale e c’è chi guarda più in là, con uno stato d’animo collettivo misto, anche in Sicilia. Cosa ci aspetta oltre il lungo ponte delle vacanze? C’è chi scommette sulla tenuta dei numeri, grazie a un ritrovato senso di responsabilità che ci permetterà di non commettere gli stessi errori dell’estate. C’è chi, invece, scruta il domani preoccupato, prevedendo assembramenti, irresponsabili tombolate familiari, con conseguente arrivo di una terza ondata, o la prosecuzione della seconda: poco importa come la chiameremo, se ci sarà. Una scommessa, appunto, che mette insieme l’economia e la salute, in una sintesi difficile.

“Possiamo vincere questa battaglia”

A Palermo, sulla poltrona scomoda del commissario per l’emergenza Covid, c’è il dottore Renato Costa. Quando fu scelto dal governo di centrodestra, proprio lui che ha fatto da sempre sindacato a sinistra, in tanti puntarono sull’insuccesso, soprattutto per ragioni politico-ambientali. I più audaci mormorarono: ecco, hanno preso uno dell’altra parte per dargli la colpa. Finora non è andata così, nonostante le innegabili criticità in sede locale di una pandemia mondiale. Corazzandosi di scafata ironia, Renato Costa agli amici ha sempre confessato: “Io non sono di sinistra, sono proprio comunista…”. Chiacchierando con LiveSicilia.it, il commissario spiega cosa succederà da qui a breve: “Ora che c’è meno pressione sugli ospedali, vogliamo implementare i posti di terapia semi-intensiva, adeguare l’allineamento dei tamponi nei laboratori, per evitare dati sfalsati, e migliorare i servizi sul territorio. I medici delle Usca devono fare i medici e vorremmo sgravarli dai compiti amministrativi, con l’auto dei medici di base per le certificazioni. Questo è il momento di compiere passi in avanti. L’aumento delle terapie semi-intensive, che stanno tra i pronto soccorso, i reparti e la terapia intensiva, permetterà di decongestionare ulteriormente il sistema”.

Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo

Il dottore Costa è ottimista, con cautela: “Siamo gialli ed è un buon auspicio, ma dobbiamo essere rossi nei comportamenti e nella responsabilità, rispettando assolutamente le regole di prudenza. Se la speranza ci porterà a commettere ancora errori, la pagheremo. Se staremo attenti, possiamo vincere la battaglia”.

La preoccupazione negli ospedali

I medici che lavorano negli ospedali sono piuttosto preoccupati. Dai sentimenti che si colgono, tra una emergenza e l’altra, per via dell’atmosfera natalizia, della voglia di pranzo con la famiglia allargata, di alcuni episodi di shopping e movida senza controlli, di un percettibile rilassamento, traspare la convinzione di molti tra i camici bianchi che potrebbe non andare tutto bene, come ci si augura. La ‘scommessa Covid’, vista dalla corsia, è una prospettiva che mette inquietudine.

I cubani arrivano? Forse, chissà…

Intanto, non ci sono notizie della task force di medici e infermieri cubani richiesti dalla Sicilia per rafforzare gli organici con la pandemia in corso. Pare che la domanda inoltrata all’ambasciata non abbia ancora ricevuto una risposta e che ci siano altre regioni altrettanto desiderose di ricevere quella risorsa.

Gli ultimi dati del bollettino

Ecco i dati dell’ultimo bollettino: sono 1.483 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.536 tamponi effettuati. Sono 27 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.616. Con i nuovi casi salgono a 39.731 gli attuali positivi con decremento di 999 casi. Di questi 1714 sono i ricoverati 23 in meno rispetto a ieri: 1.494 pazienti in regime ordinario e 220 in terapia intensiva, stesso dato di ieri. In isolamento domiciliare sono 38.017 persone. I guariti sono 2.455.