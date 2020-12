Lucca: “Felice di essermi sbloccato. Peccato per il pari”

PALERMO – Il Palermo non trova la vittoria contro la Viterbese, ma trova un rocambolesco pareggio per 3-3 grazie alla doppietta di Lucca.

L’attaccante scuola rosanero è alla sua prima doppietta tra i professionisti e al termine della gara parla così: “Più soddisfazione o rammarico? Essere riuscito a sbloccarmi è stata una buona cosa per me, c’è rammarico per aver pareggiato. Potevamo portare a casa la vittoria, cercheremo di portare a casa la partita col Foggia”.

L’attaccante ha esultato in maniera un po’ polemica con la mano all’orecchio e la spiega così: “Non è riferita a nessuno, era un modo mio di esultare. Sono contento di essermi sbloccato. Sto lavorando tanto, spero di continuare così e che il gruppo continui con questa mentalità”.

L’ex Torino è stato colpito dal Covid come altri calciatori rosanero: “Come ho vissuto queste settimane per il Covid? Non è facile lontano dal campo e rinchiusi a casa. In coppia con Saraniti? Gioco dove mi mette il mister, sono legato ad Andrea e Nicola. Quando devo entrare entro, quando devo giocare dal 1′ gioco dal 1′. Do sempre il meglio di me”.

“Non devo dimostrare niente a nessuno, sono venuto fin qua con le mie gambe. Cercherò ancora di più di dare tutto me stesso”.