Non si potrà tornare se non si è residenti: le regole per le feste

Stop ai ritorni in Sicilia per le feste dopo il 20 dicembre. La bozza del nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 4, prevede regole molto stringenti tra cui il divieto di mobilità tra regioni dal 21 dicembre al 7 gennaio. Il divieto, come anticipa il Corriere della sera, varrà anche tra le Regioni, anche quelle che si trovano in fascia gialla. La misura potrebbe riguardare anche gli spostamenti tra comuni ma solo il 25, 26 dicembre e 1 gennaio.

Sarà sempre permesso però il ritorno presso la propria residenza o domicilio e si sta ancora discutendo se introdurre delle deroghe per evitare che gli anziani debbano trascorrere le festività da soli. Palazzo Chigi avrebbe deciso di scrivere un decreto ad hoc sugli spostamenti, che andrà in Gazzetta Ufficiale insieme al Dpcm.

Resterà il coprifuoco dalle 22 alle 6 del mattino per tutto il periodo delle festività. Insomma, non ci si potrà spostare nemmeno la notte di Natale o di San Silvestro e le messe di Natale dovranno adeguarsi agli orari.

Secondo le anticipazioni pubblicate dalla stampa nazionale, i negozi chiuderanno alle 21 e i centri commerciali potranno rimanere aperti il fine settimana e nei giorni festivi prima del 20 dicembre. Saranno chiusi invece durante le festività. Per i ristoranti rimane la chiusura obbligatoria alle 18 e dopo quest’orario saranno consentite soltanto la vendita d’asporto e la consegna a domicilio.