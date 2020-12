Covid, nuovo Dpcm sempre più vicino: “Per Natale tutti a casa”

Non c’è ancora l’accordo nella maggioranza sui contenuti del prossimo dpcm, soprattutto in merito alle feste natalizie. Il ministro Boccia assicura che “da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte sarà gialla, pensiamo a restrizioni puntuali che non ci fanno allentare i nostri comportamenti”. Speranza sottolinea la necessità di “disincentivare gli spostamenti tra regioni il 25, 26 e primo gennaio e limitare gli spostamenti tra Comuni”.

La Valle d’Aosta vara una legge regionale che rivendica la propria autonomia rispetto a Roma nella gestione dell’emergenza, e impugna l’ordinanza sulla zona rossa. Il presidente Lavevaz attacca: “Si vede la montagna come un parco giochi”. L’Ue spinge per allungare le vacanze ed evitare le messe affollate.