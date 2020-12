Taurino: “C’è un po’ di rammarico. Ho visto voglia di lottare”

La Viterbese porta via da Palermo un punto preziosissimo e prova a voltare pagina per uscire dal pantano della zona play out dove si trova.

La squadra di mister Tuarino è prima andata sotto, per poi recuperare il match e ribaltarlo. Al termine del match il tecnico ha parlato così: “Per come si era messa la gara c’è un po’ di amaro in bocca. I ragazzi avrebbero meritato l’impresa, ma va bene così. Ci prendiamo questo punto. Abbiamo ritrovato un’anima e da questo dobbiamo ripartire. Ho visto – continua il tecnico – una squadra con cuore e voglia di lottare”.

“Abbiamo cambiato modulo e direi che la squadra ha assorbito bene questo cambio. Eravamo consapevoli che loro avrebbero lavorato tanto con i terzini in sovrapposizione e volevamo evitare il due contro uno. Oggi abbiamo adattato qualche giocatore, ma proprio per questo abbiamo dimostrato grande cuore. Baschirotto è un centrale e ha fatto il terzino, ma non abbiamo alternative al momento. Tutti hanno fatto bene, peccato che siamo mancati in qualche dettaglio. Il terzo gol viene da una situazione che poteva essere letta meglio. Nella marcatura dobbiamo migliorare qualcosa ma, ad onor del vero, il Palermo ha inserito calciatori strutturati e non era semplice. Prendiamo questo gran punto con tutti i ragazzi che hanno dato l’anima”.