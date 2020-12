Boccia: “Con 993 morti in un giorno non possiamo allentare le misure”

“Con 993 morti in un giorno è impensabile immaginare un allentamento delle misure”. Così il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia al Tg3.

Nel pomeriggio il ministro si era rivolto alle Regioni: “Stupisce il vostro stupore” per le misure, avrebbe proseguito Boccia ribadendo che su quanto poi inserito nel decreto legge e nel Dpcm se ne è abbondantemente discusso. “Una norma riguarda la necessità di far durare il dpcm più di 30 giorni e sapevate tutti che partendo il 4 dicembre era necessario andare oltre l’epifania – ha detto – Per far questo era necessaria una norma ordinaria perché la precedente consentiva Dpcm al massimo di 30 giorni”. Quando alla misura che limita la circolazione su tutto il territorio nazionale e non solo a quelle regioni che si trovano in fascia rossa e arancione, si tratta di una norma che “è a tutela di tutti gli italiani e della stessa Costituzione”.

Ecco perché è “incomprensibile” lo stupore su “questioni abbondantemente conosciute” Boccia ha poi rivendicato “il massimo spirito di leale collaborazione” da parte del governo che “ha “accolto tutte le osservazioni e i suggerimenti arrivati dalle regioni, che hanno rafforzato l’impianto del provvedimento”. Decreto legge e Dpcm hanno “un’impostazione chiara del governo, condivisa anche dagli enti locali, che poggia su due pilastri che abbiamo approfondito e discusso insieme a lungo: la sicurezza sanitaria basata sulla limitazione massima di contatti e assembramenti anche famigliari”. “Siamo arrivati fin qui evitando nella seconda ondata il lockdown nazionale grazie a un eccezionale lavoro comune e allo spirito di sacrificio degli italiani – ha concluso – Abbiamo insieme il dovere di evitare la terza ondata e di ripartire a gennaio incrociando la campagna di distribuzione dei vaccini con il paese in assoluta sicurezza sanitaria”.