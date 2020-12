Catania, Cristaldi: “Senza la penalizzazione saremmo quarti”

“Senza la penalizzazione saremmo quarti, ma in questo momento non guardiamo la classifica. Sarà scontato, ma affrontiamo la Cavese, prossimo avversario che ci renderà la vita difficile. Ma questo lo sappiamo”. Così Gianluca Cristaldi, vice di Raffaele, dopo il rotondo successo ottenuto dal Catania per 3-0 contro il Bisceglie. “Nonostante i tanti infortuni abbiamo offerto una prova di grande valore – ha sottolineato Cristaldi -. Le tante assenze non dovevano essere un alibi e abbiamo retto alla grande. Ed è stata una prestazione che ci fa pensare positivo, abbiamo messo in mostra aspetti tecnici notevoli, ma anche un aspetto umano che ha fatto la differenza”, ha concluso il vice allenatore della formazione rossazzurra.