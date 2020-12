Covid, Borrelli in isolamento: positivo un suo collaboratore

Il capo della Protezione civile rimarrà in quarantena almeno fino all'8 dicembre

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli è in isolamento fiduciario dopo che un suo stretto collaboratore è risultato positivo al Covid. Borrelli – che nei prossimi giorni era atteso in Sardegna, a Bitti, dove c’è stato l’alluvione la settimana scorsa – rimarrà in quarantena almeno fino all’8 dicembre e continuerà a coordinare le attività del Dipartimento dalla sua abitazione. (ANSA).

